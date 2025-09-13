Средний коридор подтверждает экономическую силу Азербайджана

Автор: Ибрагим Алиев

Средний коридор сегодня становится одной из ключевых тем мировой экономики и геополитики. Его развитие не ограничивается строительством путей сообщения или модернизацией портов, речь идёт о создании нового каркаса международной торговли, который соединяет Восток и Запад в обход перегруженных или нестабильных маршрутов. Формирование этого коридора отражает растущую потребность государств Евразии в диверсификации транспортных направлений, а также в повышении своей роли в глобальной системе поставок. Для Азербайджана участие в проекте означает больше, чем простое географическое преимущество - страна является важнейшим транзитным узлом, откуда зависит устойчивость всей цепочки.

Вопросы о цене такого преобразования возникают неизбежно. Масштабные проекты требуют миллиардных инвестиций, а в условиях сложной мировой экономики и нестабильных рынков у экспертов часто возникает сомнение, смогут ли бюджеты стран выдержать подобную нагрузку. Именно поэтому внимание международных наблюдателей привлёк свежий отчёт рейтингового агентства Moody's, в котором дана оценка фискальных последствий развития Среднего коридора. В отличие от скептических ожиданий, выводы агентства оказались оптимистичными: Азербайджан, Казахстан и Грузия демонстрируют способность сохранять финансовую устойчивость, даже направляя значительные ресурсы на модернизацию инфраструктуры.

Moody's подчеркивает, что история фискальной дисциплины этих стран и относительно низкий уровень долговой нагрузки создают условия для того, чтобы расходы на Средний коридор не становились угрозой для национальных экономик. Более того, аналитики прогнозируют, что в долгосрочной перспективе эти вложения будут способствовать росту доходов и укреплению бюджетов. За счёт расширения транзитных возможностей формируется новая база для налогообложения, которая со временем обеспечит приток средств в казну и снизит уязвимость к внешним шокам.

Особое внимание агентство уделило структуре финансирования. Значительная часть расходов ложится не напрямую на государственный бюджет, а на государственные предприятия, прежде всего железнодорожные компании. Многие проекты реализуются с привлечением льготных кредитов и субсидий международных финансовых институтов, что снижает нагрузку на казну. Такой подход позволяет сочетать ускоренную модернизацию транспортных коридоров с сохранением финансового баланса. Примеры говорят сами за себя: расходы Казахстана на транспорт и связь в 2022-2024 годах росли в среднем на 29 процентов ежегодно, тогда как в предыдущее десятилетие показатель составлял всего 9 процентов. В Азербайджане, согласно данным Госкомстата, капитальные вложения в транспорт и складирование в 2021-2023 годах увеличивались на 38 процентов в годовом выражении, хотя ранее их доля в общих инвестициях была минимальной.

Несмотря на масштаб этих затрат, общая фискальная динамика остаётся устойчивой. Moody's напоминает, что после пандемии Азербайджан, Казахстан и Грузия добились заметной консолидации бюджетов. Дефициты, вызванные антикризисными мерами, были сокращены за счёт роста экономики и возвращения к дисциплине. В Азербайджане дополнительно сыграли роль высокие цены на нефть, которые позволили формировать профицит бюджета три года подряд. Но не только сырьевой сектор поддерживает финансовую устойчивость: быстрый рост ненефтяных доходов также помогает сокращать первичный дефицит, демонстрируя прогресс в диверсификации экономики и повышении её стойкости к изменению нефтяных цен.

Суть оценки Moody's заключается в том, что расходы на развитие Среднего коридора не рассматриваются как угроза, а как инвестиция в будущее. Агентство видит в этих вложениях фактор, который способен повысить устойчивость к экономическим потрясениям и укрепить позиции стран в мировой торговле. Для Азербайджана это особенно важно, ведь именно Баку активно продвигает идею превращения страны в транспортный и логистический центр региона. Географическое положение на берегу Каспия, развитая портовая инфраструктура и возможность соединять маршруты из Центральной Азии с Европой через Турцию делают Азербайджан незаменимым звеном в этой цепочке.

Средний коридор меняет не только экономику, но и геополитику региона. По мере его развития роль Азербайджана как ключевого партнёра возрастает. Международные игроки всё чаще рассматривают страну как надёжного посредника, способного обеспечить стабильный транзит грузов в условиях, когда традиционные маршруты сталкиваются с перебоями. Это усиливает политическую субъектность Баку и повышает его вес на международной арене. Для внутренней экономики значение не менее велико: развитие логистики стимулирует смежные отрасли - строительство, услуги, складскую деятельность, торговлю. В конечном счёте создаётся эффект мультипликатора, когда каждый вложенный доллар приносит дополнительные доходы в другие сектора.

Moody's также отмечает важность доступа к льготному финансированию. Благодаря сотрудничеству с международными финансовыми институтами Азербайджан и его партнёры получают возможность модернизировать инфраструктуру с минимальными затратами по обслуживанию долга. Это снижает уязвимость к внешним шокам и укрепляет макроэкономическую устойчивость. Для инвесторов такие условия становятся сигналом доверия: они видят, что проекты реализуются системно, без чрезмерного давления на бюджет, и это повышает привлекательность региона для новых вложений.

Для Азербайджана успех Среднего коридора - это не только вопрос доходов от транзита. Это ещё и стратегический шаг к снижению зависимости от нефтяного сектора. Рост ненефтяных доходов уже подтверждает эффективность этого курса. В условиях, когда мировые энергетические рынки остаются нестабильными, опора на диверсификацию становится важнейшим элементом национальной стратегии. Средний коридор в этом плане - один из столпов, способных обеспечить долгосрочную устойчивость.

Поэтому, свежий отчет Moody's не просто фиксирует состояние бюджетов, а дает сигнал международному сообществу: развитие Среднего коридора идёт в правильном направлении, а расходы на его реализацию оправданы и безопасны для стран-участниц. Для Азербайджана это ещё одно подтверждение того, что выбранный курс на превращение страны в транспортный хаб Евразии является верным и перспективным. Масштабные инвестиции в инфраструктуру уже сегодня приносят результаты, укрепляя финансовую систему и создавая новые возможности для роста. В долгосрочной перспективе это формирует основу для устойчивого развития и делает Азербайджан центром, без которого невозможно представить себе будущее региональной торговли.