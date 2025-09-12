https://news.day.az/world/1780102.html В Узбекистане нашли старейшую жительницу планеты Кокандский межрайонный суд Узбекистана установил факт рождения жительницы Ферганской области Хувайдо Умаровой 1 января 1895 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Формально это делает ее старейшей из живущих людей в мире.
В Узбекистане нашли старейшую жительницу планеты
Кокандский межрайонный суд Узбекистана установил факт рождения жительницы Ферганской области Хувайдо Умаровой 1 января 1895 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Формально это делает ее старейшей из живущих людей в мире.
"Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт рождения 130-летней бабушки", - говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что данное решение приняли в рамках выездного заседания в махалле Каракум Бувайдинского района по иску местного отдела юстиции. Суд удовлетворил ходатайство и официально зафиксировал дату рождения Умаровой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре