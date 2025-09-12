Соловьев пытается догнать Симоньян

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о психических расстройствах Никиты Михалкова .

Day.Az представляет публикацию:

Волнуется Владимир Соловьев ... да так, что спать нормально не может. Не дает Рудольфычу покоя популярность Маргоши: который месяц про Симоньян пишут буквально все, она не сходит с заголовков.

Видимо, поэтому Соловьев и придумал сегодня историю о "предотвращении покушения на него". ФСБ задержало некоего человека, его обвиняют в сотрудничестве с Украиной - а Рудольфыч заявил в эфире, что среди прочего задержанный якобы готовил на него покушение, и планировал оставить российскую пропаганду без отожранной морды в нелепых сюртуках.

С какой-то стороны этого дурака даже можно понять: Симоньян сейчас на пике популярности. И покушение на нее уже было, и муж при смерти, и орден от Патриарха, а под конец вообще "страшное заболевание", о котором она объявила на передаче самого Соловьева!

Рудольфыч наверняка в тот вечер напился от переживаний. Покушение вон себе выдумал оперативно!

Что там дальше по списку? Выйти замуж, выпросить у РПЦ медальку, а потом в онкологию, так?