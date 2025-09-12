Конкурс «Евровидение-2026» оказался под угрозой из-за бойкота ряда стран

В Нидерландах допустили бойкот музыкального конкурса "Евровидение-2026" в случае, если Израиль примет в нем участие.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба голландской вещательной компании AVROTROS.

"AVROTROS больше не может оправдывать участие Израиля в сложившейся ситуации, учитывая продолжающиеся и тяжелые человеческие страдания в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Компания также заявила о беспокойстве из-за "серьезного ограничения свободы прессы" и вмешательства правительства Израиля в "Евровидение-2025". AVROTROS утверждает, что песенный конкурс использовался в качестве "политического инструмента".

До Нидерландов министр культуры Испании Эрнест Уртасун первым заявил, что Мадрид может отказаться от участия, если Израиль снова окажется в числе конкурсантов. Премьер-министр Педро Санчес открыто выступил за исключение Израиля из конкурса песни "Евровидение".

Ирландская телерадиокомпания RTE поддержала Испанию, назвав участие Израиля "бессовестным" на фоне "ужасающих потерь в Газе". По информации "Би-би-си", Словения тоже близка к бойкотированию песенного конкурса.

70-й конкурс песни "Евровидение", как ожидается, должен пройти в Вене. Столица Австрии станет местом проведения уже в третий раз. Мероприятие состоится с 12 по 16 мая 2026 года на площадке Wiener Stadthalle.