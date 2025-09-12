Огромное загадочное существо нашли на пляже

В США посетители пляжа в Калифорнии нашли на пляже огромную луну-рыбу и сначала приняли ее за валун.

Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт SFGate.

Загадочное существо почти круглой формы заметили у побережья регионального парка Доран к западу от города Санта-Роза. Увидевшие животное люди рассказали, что сначала приняли его за большой камень, однако потом заметили огромный немигающий глаз.

Вскоре выяснилось, что около пляжа появилась так называемая луна-рыба обманщик, или Mola tecta. Она родственна обыкновенным лунам-рыбам Mola mola, но тоньше и шире их. Когда на место прибыли рейнджеры, редчайшая рыба была еще жива, и посетители пляжа пытались вернуть ее в море. Несмотря на их усилия, спасти животное не удалось.

Сейчас биологи парка пытаются установить причину смерти луны-рыбы. Пока ученые заметили у нее только небольшую рану в районе плавника.

Вид Mola tecta был впервые идентифицирован в 2017 году и стал первым новым видом лун-рыб, обнаруженным за 130 лет исследований. При этом выяснилось, что их ловили и раньше, но принимали за обыкновенных лун-рыб. Отличия заключаются в более вытянутой, чем у сородичей, форме, жесткой коже и зубах, напоминающих клюв.