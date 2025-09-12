https://news.day.az/society/1780022.html

В Баку открылась рыбная ярмарка - ФОТО

В Баку открылась рыбная ярмарка. Как передает Day.Az, ярмарка организована в Насиминском районе Баку, на территории Кешлинского рыбного рынка (вблизи круга 3-го микрорайона). В течение трёх дней на ярмарке покупателям будут представлены рыба и другие морепродукты, привезённые из разных регионов мира, а также выловленные в Каспийском море.