https://news.day.az/world/1779749.html Мексику охватили сильнейшие наводнения - ВИДЕО Сильнейшие дожди привели к серии наводнений в мексиканской провинции Мичоакан. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в городе Ле-Пьедад.
Мексику охватили сильнейшие наводнения - ВИДЕО
Сильнейшие дожди привели к серии наводнений в мексиканской провинции Мичоакан.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео обстановка в городе Ле-Пьедад.
