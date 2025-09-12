Проходит заключительный день Baku Water Week

В Баку стартовал заключительный день Международной выставки и конференции по водному хозяйству - "Baku Water Week" (Бакинская водная неделя).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, несмотря на то, что сегодня последний день выставки, организованной при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), на мероприятии наблюдается оживлённая атмосфера.

Сегодня в рамках события состоится Каспийский водный инновационный форум. В форуме примут участие представители государственных структур, включая Государственное агентство водных ресурсов, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство экономики, а также международные компании из более чем 10 стран и ведущие научные и образовательные учреждения страны.

На протяжении трёх дней проведения Baku Water Week в фойе Бакинского Экспоцентра демонстрируются макеты водохранилища "Забухчай" - первого водохранилища Свободного Карабаха, а также водяного колеса "Шибер". Кроме того, в павильоне №1 представлены картины членов Инклюзивного творческого объединения "Ümid var" под названием "Baku Water Week 2025 глазами особенных художников".

В целом, в выставке участвуют более 60 компаний и делегаций из Азербайджана, Германии, США, Австрии, Беларуси, Великобритании, Чехии, Израиля, Швейцарии, Индии, Венгрии, Турции, Сербии, Саудовской Аравии и Сингапура.

Ассортимент представляемых продуктов и услуг весьма разнообразен: аналитические и лабораторные технологии; банковские услуги; трубы и трубопроводное оборудование и материалы; технологии искусственного вызывания осадков; технологии защиты от наводнений и укрепления берегов; оборудование для дренажа; научно-исследовательские институты; гидротехнические сооружения; очистка питьевой воды; водоснабжение и канализация; строительная и буровая техника и оборудование для водного хозяйства; технологии измерения, регулирования и контроля в сфере водного хозяйства; проектирование и строительство водохозяйственных объектов; информационно-коммуникационные технологии; искусственный интеллект в водном хозяйстве; образование и научные исследования; оросительные системы; технологии опреснения воды; системы отвода и очистки сточных и дождевых вод.

