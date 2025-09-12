https://news.day.az/society/1780026.html В Баку задержаны трое подозреваемых в крупном мошенничестве Полиция задержала лиц, совершивших мошенничество на сумму 35 тысяч манатов в столице. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, факты мошенничества зафиксированы в Бинагадинском и Насиминском районах. В общей сложности злоумышленники присвоили 35 500 манатов, воспользовавшись доверием двух жителей столицы. Пострадавшие обратились в полицию.
