В Баку задержаны трое подозреваемых в крупном мошенничестве

Полиция задержала лиц, совершивших мошенничество на сумму 35 тысяч манатов в столице.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, факты мошенничества зафиксированы в Бинагадинском и Насиминском районах. В общей сложности злоумышленники присвоили 35 500 манатов, воспользовавшись доверием двух жителей столицы. Пострадавшие обратились в полицию.

В ходе проведённых мероприятий полицейскими были задержаны 36-летний А. Садыгов, его знакомый 38-летний Н. Меликов и 24-летний М. Гулиев.

Расследование продолжается.