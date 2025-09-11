https://news.day.az/society/1779752.html Эмин Амруллаев внес ясность в вопрос о "русском секторе" Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подчеркнул, что вопрос о ликвидации русского сектора в школах страны никогда не поднимался.
Эмин Амруллаев внес ясность в вопрос о "русском секторе"
Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подчеркнул, что вопрос о ликвидации русского сектора в школах страны никогда не поднимался.
Как передает Day.Az, по словам министра, в Азербайджане не существует отдельного понятия "русскоязычная школа" - в ряде учебных заведений действуют лишь сектора с преподаванием на русском языке. "Речь о том, чтобы полностью их закрыть, никогда не шла", - отметил он на брифинге.
Амруллаев добавил, что в некоторых школах количество классов русского сектора действительно сокращается, однако связано это либо с уменьшением числа учеников, либо с нехваткой квалифицированных педагогов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре