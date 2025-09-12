Подписано долгосрочное кредитное соглашение по проекту «Вертикальный газовый коридор»

Компания Bulgartransgaz EAD и United Bulgarian Bank AD подписали соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере 200 млн болгарских левов (102,26 млн евро) для целевого финансирования инвестиционных мероприятий в рамках проекта "Вертикальный газовый коридор", передает Day.Az со ссылкой на Bulgartransgaz.

В июне текущего года Bulgartransgaz провела процедуру отбора банка для финансирования стратегического проекта по строительству "Вертикального коридора" на территории Болгарии. Процедура вызвала исключительный интерес: предложенные финансовыми учреждениями ресурсы превысили спрос почти в восемь раз и составили 781,8 млн евро.

Срок погашения кредита соответствует масштабу инвестиций, а условия признаны крайне выгодными - ставка менее 2% годовых. 10 сентября Совет министров Болгарии принял решение об одобрении проекта соглашения о государственной гарантии между Республикой Болгария и United Bulgarian Bank AD в отношении долгосрочного кредита, предоставляемого Bulgartransgaz для финансирования проекта.

Проект "Вертикальный газовый коридор" является стратегической инициативой газотранспортных операторов Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдовы. Его цель - обеспечить надежную, диверсифицированную и устойчивую транспортировку природного газа в регионе и укрепить энергетическую независимость Европы.