«Азерэнержи» и Masdar обсудили проекты ВИЭ

Состоялась встреча председателя ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева с делегацией, возглавляемой руководителем проектов компании Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) Мохамедом Аль Мухаррами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азерэнержи", на встрече были обсуждены проекты в сфере возобновляемой энергетики - солнечных и ветровых электростанций общей установленной мощностью 1000 МВт.

Стороны также обменялись мнениями по текущему состоянию сотрудничества и его перспективам.

Отметим, что компания Masdar уже успешно реализовала в Азербайджане проект солнечной электростанции "Гарадаг", пиковая мощность которой составляет 230 мегаватт. Объект работает на полную мощность и с момента запуска уже произвёл 800 миллионов киловатт-часов "зелёной" энергии. Только в июне 2025 года станция обеспечила генерацию 68,8 миллиона кВт⋅ч.

Станция "Гарадаг" построена с применением передовых технологий: она оснащена 570 000 двухсторонних солнечных панелей, а также системой слежения за солнцем. Энергия экспортируется в сеть "Азерэнержи", а за техническое обслуживание отвечает специализированная компания Masdar - MSTS. На объекте работают более 20 высококвалифицированных специалистов.

Помимо расширения солнечной электростанции "Гарадаг", компания Masdar в партнёрстве с SOCAR Green реализует ещё три масштабных проекта в Азербайджане: солнечные электростанции в Билясуваре (445 МВт) и Нефтчале (315 МВт), а также ветропарк "Абшерон-Гарадаг" мощностью 240 МВт.

В настоящее время по солнечным станциям ведутся предпроектные работы. Уже выбран подрядчик по инженерным изысканиям, поставкам и строительству (EPC), который завершил этап подготовки. Ожидается, что первичная генерация и подключение к сети состоятся в середине 2026 года.

Что касается ветропарка "Абшерон-Гарадаг", то в настоящее время продолжаются 12-месячные измерения ветровых ресурсов, завершение которых ожидается до конца 2025 года. После этого будет выбран EPC-подрядчик, и строительство планируется начать в 2026 году с завершением работ к концу 2027 года.