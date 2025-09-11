Тяжелое ДТП в Габале

В селе Зараган Габалинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого люди оказались зажаты в автомобиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Северо-западного регионального центра МЧС.

При оценке обстановки на месте было установлено, что автомобиль марки Mercedes съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и пассажир оказались зажаты в деформированном автомобиле.

С помощью специального оборудования спасатели освободили водителя - 36-летнего Эльшана Али оглу Самедова, получившего травмы различной степени тяжести, и передали его бригаде скорой помощи. Также они извлекли тело пассажира, личность которого пока не установлена, и передали его по назначению.

По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.