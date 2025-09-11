На ряде улиц Баку ограничат движение транспорта

В связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формула-1" с 15 сентября будет ограничено движение на улицах, входящих в зону Бакинского городского кольца (БГК).

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе БГК.

Так, с 01:00 ночи 12 сентября будет ограничено движение на участке ул. Пушкина от пересечения с ул. Узеира Гаджибекова до просп. Нефтяников. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

Улицы, по которым проходит городская трасса, и территории, охватываемые треком, будут закрыты для транспорта с 01:00 ночи 15 сентября до 08:00 утра 23 сентября. Въезд и выезд в зоны, где введены ограничения, будет возможен при наличии "Разрешения на въезд в место проживания".

Так, 15, 16 и 17 сентября определенные въезды и выезды гоночной зоны будут свободны для движения транспорта без остановок и стоянок с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00, а 18 сентября - с 07:00 до 09:00 и с 20:00 до 22:00.

Некоторые основные дороги в период гонки останутся открытыми.

Пункты въезда:

- С Сальянского шоссе в направлении просп. Нефтяников и площади Азнефть.

- С ул. М.Лермонтова в направлении ул. 50-летия ООН и ул. Истиглалият.

- С ул. С.Вургуна в направлении ул. У.Гаджибейли и просп. Бюльбюля.

- С просп. Бюльбюля в направлении ул. Хагани и просп. Нефтяников.

- От пересечения улиц Низами и Пушкина в направлении ул. Хагани.

Пункты выезда:

- С просп. Нефтяников в направлении Бакинского морского порта и Crescent Mall.

- С ул. Истиглалият в направлении просп. Азербайджана.

- С просп. Нефтяников в направлении площади Азнефть и т/ц Dəniz Mall.

Эти дороги будут использоваться только как транзитные коридоры. За исключением чрезвычайных ситуаций, запрещается парковка автомобилей, посадка и высадка пассажиров. Кроме того, исключено движение большегрузных автомобилей и общественного транспорта.