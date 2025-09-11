Во Франции растет число задержанных во время антимакроновских протестов

Число задержанных за участие в беспорядках во время манифестаций 10 сентября во Франции выросло до 521 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные столичной префектуры полиции.

Среди них 251 человек был задержан в Париже. Сколько из них остались под стражей - не уточняется. Ранее сообщалось о задержании 473 человек по всей стране, из которых 339 были оставлены под стражей. По информации СМИ, 13 стражей порядка пострадали в ходе столкновений с агрессивными участниками демонстраций

Министр внутренних дел страны Брюно Ретайо сообщил на пресс-конференции вечером в среду, что демонстрации против политики правительства привлекли почти 200 тыс. человек по всей стране. Также он заявил, что стражам порядка удалось провести около 50 операций по "разблокированию" различных объектов на территории страны, в том числе дорожных развязок и складов. По его словам, власти смогли "добиться провала тех, кто хотел заблокировать страну".

Полиция разогнала последних демонстрантов с площади Республики в Париже. В течение дня во французской столице возникло несколько стычек между участниками акций и стражами порядка, в ходе которых последние применяли слезоточивый газ. Также беспорядки были зафиксированы в Нанте, Ренне, Лионе, Монпелье и ряде других городов страны.