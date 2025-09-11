В АБР отметили важность дальнейшего развития водной инфраструктуры в Баку

Для Баку особенно важно продолжать развивать водную инфраструктуру.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал, выступая на II Международной конференции Водное хозяйство в ходе панельной дискуссии на тему "Водные стратегии: инфраструктура и цифровизация".

По ее словам, для столицы приоритетными направлениями являются охрана и управление водосборами и восстановление традиционной инфраструктуры - водопроводов и дренажных систем.

Дуррани-Джамал подчеркнула, что изменение климата создает как угрозы, так и возможности для инвестиций в водный сектор. Среди перспективных направлений она выделила использование данных и технологий - от сенсоров и спутникового мониторинга водных ресурсов до умных счетчиков для эффективного потребления воды в промышленности и домохозяйствах, а также применение искусственного интеллекта для прогнозирования и цифрового моделирования.

Также она отметила важность природных решений, такие как лесовосстановление и управление водосборами, которые могут быть эффективными и относительно недорогими как для государств, так и для местных сообществ, улучшая использование и сохранение воды.