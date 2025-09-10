Стало известно, когда спутник "Azersky-2" возобновит работу
Спутник "Azersky-2" возобновит работу в 2026 году.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник отдела тематической обработки Центра геоинформационных систем "Азеркосмос" Мурад Джамалов, выступая на II Международной выставке и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).
Он отметил, что Азербайджан - единственная страна на Кавказе, имеющая собственные спутники.
"Два из этих спутников - "Azerspace-1" и "Azerspace-2" - телекоммуникационные. "Azersky-2" возобновит работу в 2026 году. Спутник нового поколения "Azersky-2" окажет большую поддержку в развитии услуг дистанционного зондирования Земли, предоставляя более качественную и точную информацию", - сказал М.Джамалов.
Следует отметить, что в 2023 году связь со спутником "Azersky" была потеряна, и он прекратил свою работу.
