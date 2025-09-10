Обнародована численность населения Карабаха и Восточного Зангезура

Обнародована численность населения, проживающего в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

Председатель комитета отметил, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают 53 739 человек.