Когда начнется процесс сертификации педагогов-воспитателей?

Разработаны и утверждены правила сертификации педагогов-воспитателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобразования и науки, об этом сообщил Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

Ожидается, что процесс сертификации педагогов-воспитателей начнётся в 2026 году.