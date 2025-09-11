https://news.day.az/society/1779696.html Когда начнется процесс сертификации педагогов-воспитателей? - СРОКИ Разработаны и утверждены правила сертификации педагогов-воспитателей. Как передает Day.Az со ссылкой на Минобразования и науки, об этом сообщил Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ. Ожидается, что процесс сертификации педагогов-воспитателей начнётся в 2026 году.
