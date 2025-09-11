https://news.day.az/autonews/1779524.html В Китае начались продажи обновленного Geely Monjaro В Китае начались предварительные продажи кроссовера Geely Monjaro. Об этом сообщает портал autohome.com.cn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. У автомобиля появились новые колёсные диски и более агрессивный бампер с увеличенными воздуховодами. Из-за небольшой корректировки экстерьера машина стала длиннее на 25 мм.
У автомобиля появились новые колёсные диски и более агрессивный бампер с увеличенными воздуховодами. Из-за небольшой корректировки экстерьера машина стала длиннее на 25 мм. Обновленный кроссовер Geely Monjaro получил 2-литровый двигатель производства компании Aurobay. Его мощность составляет 272 л.с. Максимальная скорость автомобиля - 225 км/ч.
