В Китае начались продажи обновленного Geely Monjaro

У автомобиля появились новые колёсные диски и более агрессивный бампер с увеличенными воздуховодами. Из-за небольшой корректировки экстерьера машина стала длиннее на 25 мм. Обновленный кроссовер Geely Monjaro получил 2-литровый двигатель производства компании Aurobay. Его мощность составляет 272 л.с. Максимальная скорость автомобиля - 225 км/ч.