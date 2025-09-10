https://news.day.az/society/1779576.html В воинских частях введены временные ограничения на посещения - ПРИЧИНА В воинских частях Азербайджана проводятся профилактические мероприятия по охране здоровья в период адаптации новобранцев, приступивших к службе. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В воинских частях введены временные ограничения на посещения - ПРИЧИНА
В воинских частях Азербайджана проводятся профилактические мероприятия по охране здоровья в период адаптации новобранцев, приступивших к службе.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"В целях профилактики заболеваний респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа, среди новобранцев, введено временное ограничение на посещения.
Призываем общественность бережно относиться к здоровью наших военнослужащих, с пониманием воспринять упомянутое ограничение, не посещать воинские части", - говорится в обращении.
