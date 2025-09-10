В воинских частях введены временные ограничения на посещения

В воинских частях Азербайджана проводятся профилактические мероприятия по охране здоровья в период адаптации новобранцев, приступивших к службе.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В целях профилактики заболеваний респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа, среди новобранцев, введено временное ограничение на посещения.

Призываем общественность бережно относиться к здоровью наших военнослужащих, с пониманием воспринять упомянутое ограничение, не посещать воинские части", - говорится в обращении.