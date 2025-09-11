В Венгрии открыли нефтяное месторождение, которое способно добывать около одной тысячи баррелей в сутки. Об этом заявили в нефтегазовой компании MOL, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что геологоразведку проводили совместно с компанией O&GD. Скважина вблизи города Гальгахевиз обеспечит около 0,5% от общей добычи MOL Group.

Запасы месторождения залегают на глубине около 2,4 километра. Нефть планируют перерабатывать на Дунайском НПЗ в Сазхаломбатте.

По словам управляющего директора MOL Hungary Джорджи Бакса, месторождение может внести значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, поскольку внутренняя добыча снижает зависимость от импорта.