Xiaomi представила дешевый игровой монитор с высоким разрешением

Xiaomi представила новый бюджетный геймерский монитор Redmi G27Q 2026 с высоким разрешением и игровыми характеристиками. Об этом сообщает WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560х1440 пикселей и частотой обновления 200 Гц. По сравнению с прошлогодней моделью G27Q 2025, устройство отличается более высокой яркостью и увеличенной частотой развертки.

Монитор поддерживает время отклика 1 мс GtG, максимальную яркость 400 нит и сертификацию VESA DisplayHDR 400. Устройство обеспечивает 10-битную глубину цвета, охват 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% - sRGB.

Redmi G27Q 2026 доступен в двух конфигурациях: базовой - с регулируемым только углом наклона экрана, и расширенной - с эргономичной подставкой, позволяющей изменять высоту, поворачивать дисплей и переводить его в портретный режим. В обоих случаях предусмотрена поддержка креплений VESA 75х75 мм.

Стоимость REDMI G27Q 2026 в Китае составит 799 юаней за стандартную версию и 899 юаней за модель с улучшенной подставкой.