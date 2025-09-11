SOCAR Green планирует реализовать пилотный гибридный проект.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор SOCAR Green, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльмир Мусаев во время выступления во второй день II Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Он отметил, что в этом направлении будет проведена комплексная работа, которая приведет к значительному повышению энергоэффективности.

"Это также обеспечит эффективное использование воды за счет энергоэффективности, применения надлежащего оборудования и новых технологий. Например, если просто применить устройства частотного регулирования к водяным насосам, они будут регулировать расход воды в соответствии со спросом и сократят или полностью устранят избыточное потребление энергии. Это решение также позволит экономить воду, поскольку излишки воды не будут использоваться без необходимости", - сказал он.

Э.Мусаев отметил, что вчера был подписан протокол о намерениях с Государственным агентством водных ресурсов (ADSEA), и это часть инициативы агентства по декарбонизации.

"Как и было объявлено, мы планируем реализовать пилотный гибридный проект. Этот проект будет включать в себя наземную ветроэнергетику, плавучие или стационарные солнечные панели на воде и систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей. Здесь агентство выступит в качестве покупателя электроэнергии, что внесет непосредственный вклад в декарбонизацию агентства и нашей организации. Мы уже приступили к этапу технического исследования и настроены весьма оптимистично. Мы надеемся, что это только начало нашего будущего пути", - заключил он.