В Азербайджане начаты работы по созданию электронного водного атласа

Начаты работы по созданию электронной информационной системы управления водными ресурсами и национального водного атласа на основе геоинформационных технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов в ходе выступления во второй день 2-й Международной выставки и конференции по водным ресурсам Baku Water Week, проходящей в Баку.

Он сообщил, что в проекте участвуют министерство сельского хозяйства, министерство экологии и природных ресурсов, министерство цифрового развития и транспорта, Азербайджанское космическое агентство ("Азеркосмос") и другие структуры.

"После создания электронной информационной системы управления водными ресурсами мы получим баланс и учёт воды, начиная от рек, подземных и поверхностных источников до конечного потребителя. При этом станут возможными онлайн-мониторинг и управление регулированием, подачей и использованием воды", - сказал он.

Заместитель председателя подчеркнул, что электронный водный атлас разрабатывается впервые в Азербайджане.

"Основная цель - собрать все водные ресурсы нашей страны, связанные с водой ресурсы, инфраструктуру, все подземные и поверхностные источники воды в единой географической базе данных. Эта система будет интегрирована с базами данных других государственных органов и будет иметь электронный онлайн-интерфейс с широкими возможностями. После завершения этих работ соответствующие ведомства, компании и водопользователи смогут воспользоваться данной системой. Цель - обеспечить устойчивое и качественное водоснабжение в нашей стране", - сказал он.