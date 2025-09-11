Разработчик ChatGPT заключил сделку на $300 млрд

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, договорилась о приобретении вычислительных мощностей корпорации Oracle для развития искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, сумма сделки составила $300 млрд, а ее срок составляет пять лет. Отмечается, что это одна из крупнейших сделок в сфере облачных вычислений, а работа подобного дата-центра потребует мощности в 4,5 ГВт - столько могут потреблять порядка 4 млн домов.

В августе сообщалось, что стартап xAI Илона Маска инициировал судебное разбирательство против своего бывшего инженера Сюэчэня Ли, обвинив его в незаконном присвоении конфиденциальной информации о чат-боте Grok.

В документах говорится, что инженер скопировал файлы незадолго до перехода на работу в конкурирующую компанию OpenAI.