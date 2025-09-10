https://news.day.az/society/1779502.html В Азербайджане утвержден Генплан еще одного города Утвержден "Генеральный план по развитию до 2040 года города Губадлы". Как сообщает Day.Az, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
В Азербайджане утвержден Генплан еще одного города
Утвержден "Генеральный план по развитию до 2040 года города Губадлы".
Как сообщает Day.Az, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
