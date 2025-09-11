https://news.day.az/world/1779668.html Взрыв автоцистерны в Мехико - много пострадавших - ВИДЕО Взрыв автоцистерны с газом произошел в столице Мексики Мехико. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате происшествия пострадали как минимум 57 человек. Представляем вашему вниманию данное видео:
Взрыв автоцистерны с газом произошел в столице Мексики Мехико.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате происшествия пострадали, как минимум, 57 человек.
Представляем вашему вниманию данное видео:
