Взрыв автоцистерны в Мехико

Взрыв автоцистерны с газом произошел в столице Мексики Мехико.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате происшествия пострадали, как минимум, 57 человек.

