https://news.day.az/society/1779734.html
В Баку начнется масштабный снос аварийных зданий - ВИДЕО
В Баку планируется снос около 200 аварийных зданий.
Как сообщает Day.Az, согласно генеральному плану столицы, работы по сносу пройдут в районах Нариманов, Ясамал, Бинагади, Хатаи, Низами, Сабунчу, Сураханы, Пираллахи, Насими и Сабаил.
Подробнее в сюжете AZTV:
