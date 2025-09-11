В Баку начнется масштабный снос аварийных зданий

В Баку планируется снос около 200 аварийных зданий.

Как сообщает Day.Az, согласно генеральному плану столицы, работы по сносу пройдут в районах Нариманов, Ясамал, Бинагади, Хатаи, Низами, Сабунчу, Сураханы, Пираллахи, Насими и Сабаил.

Подробнее в сюжете AZTV: 