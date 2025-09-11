Пожар в пятиэтажном доме в Сабирабаде

В городе Сабирабад произошёл пожар в одноэтажном четырёхкомнатном доме общей площадью 150 м².

Как передает Day.Az, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что камышовое перекрытие потолка сгорело на площади 120 м², а деревянные балки крыши обуглились на площади 30 м².

Отмечается, что остальная часть дома и близлежащие постройки были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.