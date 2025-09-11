https://news.day.az/society/1779645.html Пожар в пятиэтажном доме в Сабирабаде В городе Сабирабад произошёл пожар в одноэтажном четырёхкомнатном доме общей площадью 150 м². Как передает Day.Az, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что камышовое перекрытие потолка сгорело на площади 120 м², а деревянные балки крыши обуглились на площади 30 м².
