При поддержке PASHA Holding более 12 тысяч детей из малообеспеченных семей будут обеспечены школьными принадлежностями

Продолжая социальное партнёрство с Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, PASHA Holding, как и в предыдущих годах, продолжает поддержку детей из малообеспеченных семей, обеспечивая их школьными принадлежностями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, компания планирует в преддверии нового учебного года обеспечить школьными наборами более 12 900 семей, получающих адресную государственную социальную помощь в Баку и регионах, чьи дети в этом году впервые пойдут в первый класс. Эта инициатива направлена не только на создание более равных условий для начала школьной жизни, но и на поддержку социального благополучия и снижение финансовой нагрузки малообеспеченных семей. Рюкзаки, школьная форма и другие необходимые принадлежности, предоставленные PASHA Holding в рамках КСО, доставляются малообеспеченным семьям сотрудниками Агентства.

Проект является частью серии долгосрочных социальных инициатив, реализуемых в соответствии с принципами PASHA Holding по поддержке общества и продвижению инклюзивного развития.