В Турции произошло землетрясение

В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как сообщает Day.Az.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы сегодня в 08:24 в районе Каледжик.

Согласно данным AFAD, очаг землетрясения находился на глубине 11,08 км.

На данный момент сообщений о разрушениях или других серьезных последствиях не поступало.