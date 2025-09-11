https://news.day.az/world/1779665.html В Турции произошло землетрясение В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1. Как сообщает Day.Az.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы сегодня в 08:24 в районе Каледжик. Согласно данным AFAD, очаг землетрясения находился на глубине 11,08 км.
На данный момент сообщений о разрушениях или других серьезных последствиях не поступало.
