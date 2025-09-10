В Агдамском спорткомплексе пройдет региональный чемпионат по дзюдо

16 сентября стартует чемпионат Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов среди юношей и девушек 14 и 17 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие более 150 дзюдоистов из Барды, Тертера, Агджабеди, Агдама, Физули, Ходжавенда, Джабраила, Зангелана, Губадлы, Лачина, Шуши, Ханкенди, Ходжалы и Кельбаджара.

Цель соревнований, которые пройдут в Агдамском Олимпийском спортивном комплексе, - сформировать базу юных дзюдоистов и определить спортсменов, которые по квотам примут участие в чемпионате страны.

Отметим, что чемпионат до 17 лет даст национальной сборной важные рейтинговые очки для отбора в состав сборной U-18, главными тренерами которой являются Эмин Искендеров и Эльнур Исмайлов.