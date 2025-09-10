В Азербайджане подняли вопрос о запрете увольнений перед выходом на пенсию

Наши наблюдения показывают, что в ряде случаев граждан увольняют всего за несколько лет до наступления пенсионного возраста. Естественно, найти новую работу и трудоустроиться в такой ситуации бывает сложно.

об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Вюгар Байрамов на сегодняшнем заседании комитета.

Депутат отметил, что в ряде стран в трудовом законодательстве закреплен запрет на увольнение работников незадолго до выхода на пенсию.

"Предлагаю внести изменения в Трудовой кодекс Азербайджана для защиты трудовых прав граждан, которым осталось немного до пенсионного возраста. Если такие поправки будут внесены в закон, работодатели как в государственном, так и в частном секторе не смогут увольнять работников, находящихся на пороге выхода на пенсию", - подчеркнул депутат.

Председатель комитета Муса Гулиев также поддержал инициативу и отметил, что внесение подобной нормы в законодательство в любом случае станет позитивным шагом.