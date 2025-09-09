https://news.day.az/hitech/1779354.html Apple представил новые "умные часы" Apple Watch Series 11 - ФОТО Компания Apple сегодня официально представила Apple Watch Ultra 3, новое поколение своих флагманских умных часов, получивших значительные улучшения, включая поддержку спутниковой связи, более быстрый стандарт 5G и самый большой дисплей за всю историю Apple Watch.
Американская компания Apple представила новое поколение "умных часов" Apple Watch Series 11, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новый аккумулятор позволяет Series 11 работать до 24 часов без подзарядки. Кроме того, экран покрыт специальным стеклом, которое вдвое устойчивее к повреждениям по сравнению с предыдущей моделью.
Хотя конструкция осталась такой же, как у предыдущей модели "Series 10", наиболее важным нововведением стало добавление поддержки спутниковой связи.
Цены следующие:
Apple Watch SE 3 - от 250 долларов США
Apple Watch Series 11 - от 400 долларов США
Apple Watch Ultra 3 - от 700 долларов США
