Дрон ударил по судну с Гретой Тунберг

Судно гуманитарной флотилии Family с Гретой Тунберг на борту, направлявшееся в сектор Газа, этой ночью было атаковано дроном в водах Туниса.

Как передает Day.Az, об этом сообщила активистка Ясмин Акар.

Инцидент вызвал пожар на корабле. При этом никто не пострадал.