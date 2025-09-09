https://news.day.az/world/1779082.html Дрон ударил по судну с Гретой Тунберг - ВИДЕО Судно гуманитарной флотилии Family с Гретой Тунберг на борту, направлявшееся в сектор Газа, этой ночью было атаковано дроном в водах Туниса. Как передает Day.Az, об этом сообщила активистка Ясмин Акар. Инцидент вызвал пожар на корабле. При этом никто не пострадал.
