«Сумгайыт» продлил контракт с Кямраном Имановым

"Сумгайыт" продлил контракт с еще одним баскетболистом.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба "Сумгайыт".

Кямран Иманов будет продолжать защищать честь "Сумгайыта" в новом сезоне.

Отметим, что Иманов выступал за "Сумгайыт" в течение последних двух сезонов. Он также играл за команды "Нефтчи" и "Сархадчи".