https://news.day.az/sport/1779138.html

«Сумгайыт» продлил контракт с Кямраном Имановым

"Сумгайыт" продлил контракт с еще одним баскетболистом. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба "Сумгайыт". Кямран Иманов будет продолжать защищать честь "Сумгайыта" в новом сезоне. Отметим, что Иманов выступал за "Сумгайыт" в течение последних двух сезонов. Он также играл за команды "Нефтчи" и "Сархадчи".