В Непале разблокировали соцсети после протестов

Правительство Непала отменило запрет на работу социальных сетей в стране после массовых протестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил Reuters министр связи и информационных технологий страны Притхви Субба Гурунг.

Решение было принято после того, как в понедельник в ходе протестов пострадали более 100 человек, включая 28 полицейских.

"Мы отменили блокировку социальных сетей. Теперь они работают", - сказал Гурунг агентству.

Власти также ввели бессрочный комендантский час в районе Катманду и соседнем районе Лалитпур, чтобы остановить дальнейшие протесты. На время его действия будут запрещены протесты, массовые собрания, митинги или собрания людей. Это произошло после того, как протестующие призвали людей принять участие в новых акциях.

В понедельник тысячи людей вышли на протесты в разных городах Непала. Организаторы протестов, назвали их "демонстрациями поколения Z". По их словам, протесты отражают широкое недовольство молодежи бездействием правительства по борьбе с коррупцией и проблемах в экономике. Премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли созывал экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить беспорядки.