ДТП привело к крупной пробке на трассе Баку-Сумгайыт

На участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через поселок Джейранбатан, произошла авария с участием двух транспортных средств, в результате которой был причинен легкий материальный ущерб.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления Государственной дорожной полиции.
Поскольку водители не убрали автомобили с проезжей части, на дороге образовалась пробка. После вмешательства сотрудников дорожной полиции транспортные средства были убраны, и движение полностью восстановлено.
