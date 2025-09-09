ДТП привело к крупной пробке на трассе Баку-Сумгайыт

На участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через поселок Джейранбатан, произошла авария с участием двух транспортных средств, в результате которой был причинен легкий материальный ущерб.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления Государственной дорожной полиции.

Поскольку водители не убрали автомобили с проезжей части, на дороге образовалась пробка. После вмешательства сотрудников дорожной полиции транспортные средства были убраны, и движение полностью восстановлено.