Автор: Ибрагим Алиев

Американские компании и деловые структуры всё активнее проявляют интерес к Среднему коридору - транспортно-логистическому маршруту, соединяющему Европу с Центральной Азией и Китаем через Азербайджан. Проект, напомним, всё больше воспринимается не просто как региональная инициатива, а как стратегическая альтернатива перегруженным и небезопасным направлениям, включая Суэцкий канал и другие маршруты. Для США Средний коридор становится инструментом укрепления энергетической и экономической безопасности Европы, а также возможностью для американского бизнеса интегрироваться в новые цепочки поставок.

В рамках продвижения подобных торговых инициатив, 7 сентября в Бакинском международном морском торговом порте состоялась встреча с исполнительным директором американо-азербайджанской торговой палаты (USACC). Представители USACC получили подробную информацию о стратегическом положении порта, его инфраструктурных возможностях и динамике грузоперевозок. Было отмечено, что порт Алят играет ключевую роль в функционировании Среднего коридора и является надёжным партнёром для расширения международного сотрудничества. Прибывшие из США подчеркнули заинтересованность в укреплении связей с Азербайджаном и выразили готовность к развитию взаимного сотрудничества в логистике и транспортных перевозках.

Практически одновременно, на следующий день, интерес к Среднему коридору был подтверждён и на дипломатическом уровне. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с представителями Сертифицированной торговой миссии США, где обсуждались вопросы развития маршрута и энергетической безопасности Европы. В ходе переговоров стороны подробно остановились на соглашениях, подписанных 8 августа в Вашингтоне, которые способствуют укреплению регионального мира и азербайджано-американских отношений. Байрамов подчеркнул значение коридора для сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахчываном, а также отметил успехи страны в развитии инфраструктуры: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, морской порт Баку и свободная экономическая зона Алят формируют прочную основу для устойчивого роста транзита.

Энергетическая составляющая занимает особое место в этих обсуждениях. Азербайджан сегодня поставляет газ в 14 стран, играя важнейшую роль в укреплении энергетической безопасности Европы. Кроме того, активно обсуждаются проекты в сфере "зелёной" энергетики, включая прокладку подводного кабеля по дну Чёрного моря для транспортировки возобновляемой энергии в Европу. Для США этот аспект сотрудничества не менее важен, чем вопросы логистики, поскольку именно энергетическая диверсификация остаётся ключевой задачей западной политики.

Интерес Вашингтона к Среднему коридору объясняется сразу несколькими причинами. С одной стороны, это геополитическая необходимость в условиях глобальной нестабильности, с другой - желание создать новые экономические возможности. Причем не только для американского бизнеса. Участие компаний США в модернизации инфраструктуры, финансировании проектов и внедрении инновационных технологий может не только укрепить позиции Азербайджана как транспортного узла, но и предоставить американскому бизнесу новые рынки и перспективы.

В ближайшей перспективе можно ожидать расширения взаимодействия в области инфраструктуры, финансового сопровождения и внедрения технологических решений. Американские банки и страховые компании способны поддержать проекты кредитованием и страхованием, а корпорации - предложить цифровые системы для отслеживания грузов и автоматизации портовых операций. Немаловажным направлением является и энергетика, где Азербайджан совместно с партнёрами из США и Европы может реализовывать трансграничные проекты в области возобновляемых источников энергии.

Азербайджан и его партнёры уверенно движутся вперёд в развитии Среднего коридора, превращая его в один из самых перспективных транспортно-логистических маршрутов Евразии. Продолжается закладка фундамента, который обеспечит надёжность и эффективность грузоперевозок, а также откроет новые возможности для международной торговли.

Поэтому общая тенденция очевидна: интерес США к Среднему коридору растёт и подтверждается это не только на уровне переговоров, но и в конкретных инициативах, ибо американская сторона рассматривает Азербайджан как ключевого и надёжного партнёра в формировании новой транспортной и энергетической архитектуры региона. Для Азербайджана это, в первую очередь, дополнительные инвестиции, которые будут способствовать ускоренной реализации долгосрочных проектов и превращению Среднего коридора в глобальный маршрут, имеющий стратегическое значение далеко за пределами региона.