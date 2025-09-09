Премьер Франции ушел в отставку
Премьер Франции Франсуа Байру ушел в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает канал France 24.
"Премьер-министр Франции Байру уходит в отставку", - говорится в сообщении.
Байру 9 сентября прибыл в Елисейский дворец в Париже, где он подаст президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Газета The New York Times писала, что трудности с поиском нового премьер-министра могут привести к отставке самого Макрона.
Ранее мы сообщали, что правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие. Недоверие его правительству выразили 364 депутата, в поддержку высказались 94 парламентария.
