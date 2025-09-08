https://news.day.az/world/1779045.html Парламент Франции проголосовал за отставку правительства Байру - ВИДЕО Правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Euractiv. Отмечается, что Байру уйдет в отставку после девяти месяцев у власти.
Парламент Франции проголосовал за отставку правительства Байру - ВИДЕО
Правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Euractiv.
Отмечается, что Байру уйдет в отставку после девяти месяцев у власти. Недоверие его правительству выразили 364 депутата, в поддержку высказались 94 парламентария.
Вотум решался простым большинством.
В июле издание Politico заявило, что Байру своим предложением снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника подписал своей политической карьере "приговор".
