Парламент Франции проголосовал за отставку правительства Байру

Правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Euractiv.

Отмечается, что Байру уйдет в отставку после девяти месяцев у власти. Недоверие его правительству выразили 364 депутата, в поддержку высказались 94 парламентария.

Вотум решался простым большинством.

В июле издание Politico заявило, что Байру своим предложением снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника подписал своей политической карьере "приговор".