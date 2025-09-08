Стрельба в Иерусалиме, есть погибшие

Количество погибших в результате стрельбы на перекрестке Рамот у въезда в Иерусалим возросло до шести человек, сообщил министр иностранных дел Гидеон Саар на пресс-конференции в Будапеште. Его слова передает The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По его словам, среди погибших была беременная женщина.

Саар заявил, что теракт служит доказательством необходимости не допустить создания палестинского государства под управлением Палестинской администрации.

"Судя по своим действиям, Палестинская Администрация не заслуживает государства", - подытожил он.

Террористическая атака произошла 8 сентября. Двое стрелков проникли к автобус и начали стрелять по пассажирам. Газета сообщает, что напавшие были палестинцами из деревень близ Рамаллаха на Западном берегу, они использовали самодельные пистолеты-пулеметы "Карло". Оба стрелка убиты.