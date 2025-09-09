Макрон выбрал нового премьер-министра Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул на должность нового премьер-министра республики Себастьена Лекорню, который с 2022 года занимает пост министра обороны, передает BFM TV. Лекорню предложит состав правительства только после консультаций с партиями, представленными в парламенте.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Елисейский дворец.

С момента переизбрания Макрона на второй срок в 2022 году это уже пятый политик, который возглавит французское правительство. Накануне, 8 сентября, в отставку ушел кабинет премьер-министра Франсуа Байру. Тот сам инициировал вотум доверия в парламенте, чтобы заручиться поддержкой по сокращению расходов и дефицита бюджета. Голосование в парламенте он провалил.