Казахстанский эксперт заявил о необходимости особого статуса для Центральной Азии

Такие регионы, как Центральная Азия, обладающие высокой стратегической значимостью для региональной и глобальной торговли, должны получить особый статус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал cтарший исследователь Евразийского научно-исследовательского института Даурен Абен в ходе тринадцатого заседания Форума аналитических центров СВМДА на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА".

"Бесперебойная работа этих транзитных и транспортных узлов отвечает интересам всех сторон. В этой связи целесообразно рассмотреть заключение международного соглашения о статусе и режиме функционирования подобных регионов, а также о предоставлении им юридически обязывающих гарантий безопасности", - отметил он.

Абен добавил, что такое соглашение позволило бы предотвратить блокирование сухопутных трансконтинентальных маршрутов и создать атмосферу сотрудничества, а не соперничества.

"Что касается "зеленой" трансформации, то это уже не вопрос выбора, а необходимость, радикально меняющая цепочки поставок. Цели по декарбонизации крупнейших рынков заставляют азиатских экспортёров пересматривать производство и логистику. По мере расширения использования возобновляемых источников энергии, сокращения углеродных выбросов и усиления экологического управления мы должны внедрять принципы устойчивости на всех этапах цепочек поставок", - подчеркнул он.