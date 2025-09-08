Новый вид мошенничества с продажей автомобилей

В Азербайджане распространился новый вид мошенничества, связанный с покупкой автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по имеющейся информации, лица, приобретшие машину по "генеральной доверенности", спустя несколько часов звонят продавцу и под различными предлогами заявляют о желании вернуть автомобиль. В противном случае они угрожают "создать ему проблемы".

Сообщения о подобных случаях неоднократно появляются в социальных сетях. По словам продавцов, за это время мошенники успевают заменить оригинальные запчасти автомобиля.

Эксперты рекомендуют совершать сделки купли-продажи автомобилей исключительно по официальному договору, чтобы избежать подобных ситуаций.