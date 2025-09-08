Гран-при Италии ознаменовался рекордами, впереди Гран-при Азербайджана

Чемпионат мира "Формулы-1" завершил европейский этап историческим Гран-при Италии. Гонка прошла в 75-й раз и запомнилась как напряжённой борьбой, так и новыми рекордами.

Как сообщили Day.Az в операционной компании "Бакинское городское кольцо", уик-энд многообещающе начался для пилотов Ferrari и McLaren. В пятницу и субботу Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис и Шарль Леклер боролись на первых рядах, вызывая восторг у болельщиков. Однако в квалификации Макс Ферстаппен показал самый быстрый круг в истории, завоевал поул и побил рекорд Хэмилтона 2020 года. Ландо Норрис занял второе место, а Оскар Пиастри - третье.

В воскресной гонке Ферстаппен быстро восстановился после небольшой ошибки на старте и вновь захватил лидерство. На 38-м круге после пит-стопа он вышел на максимальный темп, не оставив соперникам шансов. Ферстаппен одержал третью победу в сезоне и 66-ю в карьере, а также принёс Red Bull 125-ю победу в истории. Кроме того, нидерландский пилот побил рекорд Михаэля Шумахера 2003 года по самой быстрой гонке на Монце.

Остальные места на подиуме достались McLaren: Ландо Норрис стал вторым, установив быстрейший круг в заключительном круге и не позволив Ферстаппену оформить хет-трик, а Оскар Пиастри замкнул тройку, обеспечив своей команде дубль. Болельщикам Ferrari же пришлось довольствоваться лишь четвёртым местом Шарля Леклера и шестым местом Льюиса Хэмилтона. Первую десятку замкнули Джордж Расселл (Mercedes), Алекс Албон (Williams), Габриэль Бортолето (Sauber), Кими Антонелли и Айзек Хаджар.

В общем зачёте Оскар Пиастри сохраняет лидерство с 324 очками. За ним следуют Ландо Норрис (293 очка) и Макс Ферстаппен (230). McLaren уверенно лидирует в Кубке конструкторов с 617 очками и уже в Баку может досрочно оформить чемпионский титул.

Таким образом, европейский этап завершён, и впереди один из решающих моментов сезона - Гран-при Азербайджана. Взоры всего мира обращены на Баку: "Формула-1" уже идёт по бакинскому времени.