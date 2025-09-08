Алькарас выиграл US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в финальном матче Алькарас оказался сильнее итальянца Янника Синнера. Игра продолжительностью 2 часа 42 минуты прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. На счету испанца 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и 61% выигранных с первой подачи мячей. Синнер сделал два эйса, четырежды ошибся на подаче и выиграл 48% мячей с первого удара.

Алькарас - победитель шести турниров Большого шлема в одиночном разряде (на его счету Открытый чемпионат США - 2022 и 2025, Уимблдон в 2023 и 2024 годах, Открытый чемпионат Франции 2024, 2025); победитель 19 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Синнер - победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии - 2024; 2025, Открытый чемпионат США - 2024, Уимблдон-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 21 турнира ATP (из них 20 в одиночном разряде). В 2025 году он пропустил несколько недель из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и вернулся на корт в мае.