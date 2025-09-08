Масштабный сбой интернета в трех странах

Повреждение подводного кабеля в Красном море привело к массовым нарушениям в работе интернета в Индии, Пакистане и ОАЭ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает интернет-мониторинговая группа Netblocks.

Предполагается, что проблемы связаны со сбоями в кабельных системах SMW4 и IMEWE вблизи города Джидда в Саудовской Аравии. Снижение скорости работы и затруднения в доступе также зафиксированы в сетях Etilasat и Du в ОАЭ.

В настоящее время ведется работа по решению возникших проблем.

7 сентября сообщалось, что пользователи облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами из-за повреждения подводных оптоволоконных кабелей в Красном море.