Масштабный сбой интернета в трех странах
Повреждение подводного кабеля в Красном море привело к массовым нарушениям в работе интернета в Индии, Пакистане и ОАЭ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает интернет-мониторинговая группа Netblocks.
Предполагается, что проблемы связаны со сбоями в кабельных системах SMW4 и IMEWE вблизи города Джидда в Саудовской Аравии. Снижение скорости работы и затруднения в доступе также зафиксированы в сетях Etilasat и Du в ОАЭ.
В настоящее время ведется работа по решению возникших проблем.
7 сентября сообщалось, что пользователи облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами из-за повреждения подводных оптоволоконных кабелей в Красном море.
