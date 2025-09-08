Корея вывозит сотни своих граждан из США после крупного скандала

Южная Корея начала вывоз сотен своих граждан из США после крупного скандала, связанного с нелегальными рабочими на заводе Hyundai в Джорджии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

Напомним, что на строительной площадке предприятия Hyundai-LG в штате Джорджия в ходе масштабной операции Департамента внутренней безопасности США были задержаны около 475 человек, среди которых свыше 300 граждан Южной Кореи.

После переговоров Сеула и Вашингтона стороны достигли договоренности: задержанные будут освобождены и возвращены на родину. Для этого организуется чартерный рейс, который может состояться уже на этой неделе.

В правительстве Южной Кореи выразили сожаление по поводу инцидента и заявили, что сделают все возможное для безопасного возвращения граждан.